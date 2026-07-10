В Москве и Подмосковье стремительно набирает обороты нытинг — платные сеансы, на которых клиентам за деньги позволяют выговориться без советов и осуждения. Как рассказала REGIONS психолог Елена Морганюк, спрос на таких «коучей для нытья» — это симптом эмоционального голода: люди устали от обесценивания чувств и фраз вроде «не ной» или «будь сильнее». В ответ они ищут пространство, где можно быть слабым без стыда и последствий.

По словам специалиста, формат стал популярным по нескольким причинам. Во-первых, не у всех есть безопасное окружение, где можно высказаться без страха осуждения, а коуч для нытья гарантирует анонимность и безопасность. Во-вторых, люди устали от советов: когда они жалуются, им чаще нужно просто выговориться, а не получить готовое решение. В-третьих, это способ эмоциональной разгрузки и снижения тревоги. Морганюк подчеркнула, что коуч для нытья не дает советов — он слушает и принимает эмоции, и именно в этом огромная ценность.

Самый дорогой формат стоит ₽5 тыс. за полчаса и ₽10 тыс. за час, строго по предоплате, и цена не снижается, даже если клиент выплакался за десять минут. Сеансы проводят как онлайн, так и очно с дополнительными расходами на аренду, а для экстренных случаев предусмотрены выезды в другие города и страны за полную компенсацию затрат. Психолог прогнозирует, что рынок эмоциональных услуг будет расти, пока люди не научатся давать друг другу поддержку без советов и оценок.