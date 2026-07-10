«Краснодар» отказался от покупки форварда «Локомотива» Воробьева: известна причина

«Краснодар» отказался от дальнейших переговоров с «Локомотивом» по поводу трансфера нападающего Дмитрия Воробьева, сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Последнее предложение «быков» было €4,5 млн плюс бонусы. «Локомотив» оно не устроило, и «Краснодар» вышел из борьбы за нападающего, на которого также претендует «Спартак».

В минувшем сезоне Воробьев провел 34 матча в чемпионате и Кубке России, в которых забил 12 мячей и сделал семь передач. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года. «Краснодар» может вернуться к кандидатуре Воробьева через год, если он станет свободным агентом. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €6 млн.

Накануне РПЛ провела церемонию вручения наград по итогам прошлого сезона. Дмитрий Воробьев был признан автором самого красивого гола. Он забил от углового флажка в матче 12-го тура с ЦСКА (3:0).