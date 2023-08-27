Установлены личности десяти погибших из-за крушения частного самолета в Тверской области

Следственный комитет России установил личности всех 10 жертв после крушения самолета Embraer Legacy. С помощью экспертиз удалось подтвердить соответствие ранее опубликованному списку пассажиров. Об этом пишет RT .

Следственный комитет России завершил работу по установлению личностей, погибших в результате крушения частного самолета в Тверской области.

Проведены молекулярно-генетические экспертизы, которые подтвердили соответствие результатов списку пассажиров и членов экипажа, указанному в полетном листе. Об этом говорится в сообщении Следкома, опубликованном в социальных сетях.

Напомним, что крушение произошло 23 августа в окрестностях населенного пункта Куженкино. Важно отметить, что в списке пассажиров, который выложила Росавиация, также числится Евгений Пригожин.