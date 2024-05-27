Устаревший рентген-аппарат заменили в Пушкинской поликлинике

Устаревший рентген-аппарат заменили в поликлинике №1 Пушкинской больницы им. проф. Розанова В. Н. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

На новом аппарате можно получить снимки высокого качества, которые сразу после исследования доступны врачу. Кроме того, оборудование имеет более низкую лучевую нагрузку, чем прежнее.

В сутки на аппарате планируется проводить полсотни исследований. Диагностика выполняется бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.

С завтрашнего дня в Пушкинской больнице в тестовом режиме начнут работать еще три новых рентген-аппарата — в поликлиниках №2 и №8, а также в стационаре в Ивантеевке. В целом на обновление оборудования было направлено около 115 миллионов рублей.