Киев продолжает спекулировать на запущенной им же фейковой информации о нахождении в Курской области военнослужащих регулярной армии Северной Кореи. Сегодня вечером, 5 ноября, в своем ежедневном видеообращении тему вновь «подогрел» просроченный президент Украины Владимир Зеленский.

По словам политика, ему якобы доподлинно известно о первом боестолкновении украинских военнослужащих с солдатами Северной Кореи на курском направлении.

«Первыми боями с северокорейскими солдатами открывается новая страница нестабильности в мире», — отметил докладчик.

При этом сам Зеленский выглядел в кадре довольно «уставшим»: он то закатывал глаза, словно сонный, то говорил так, что некоторые его слова было сложно разобрать.

Ранее в украинском СНБО заявили, что ВСУ якобы «впервые нанесли удар по военнослужащим КНДР, находящимся в Курской области».