Устойчивый прилив сил: диетолог Бридсон назвала зеленый чай заменой вредным энергетикам

Популярный напиток может стать источником стабильной энергии и снизить риск опасных патологий, если пить его правильно. Диетологи Джеки Бридсон и Кендра Хейр в интервью изданию Real Simple объяснили, как чашка зеленого чая в день влияет на концентрацию внимания, сердце и иммунитет, а также предупредили, кому этот напиток может серьезно навредить. Их слова приводит издание Real Simple.

Влияние на продуктивность и нервную систему

Ежедневное употребление зеленого чая помогает поддерживать высокий уровень работоспособности без резких скачков давления. Диетолог Джеки Бридсон подчеркнула, что напиток обеспечивает человеку легкий и устойчивый прилив энергии, а также заметно улучшает концентрацию внимания.

Такой мягкий тонизирующий эффект достигается благодаря уникальному природному сочетанию двух активных компонентов:

Кофеин — стимулирует умственную активность;

L-теанин — аминокислота, которая сглаживает побочные эффекты кофеина, предотвращая тревожность и перенапряжение.

Польза для внутренних органов и защита от инсульта

Благодаря высокой концентрации природных антиоксидантов, регулярное чаепитие оказывает комплексное оздоравливающее воздействие на организм. Диетолог Кендра Хейр отметила, что всего одна чашка зеленого чая в день способна:

улучшить работу головного мозга, печени и сердца;

нормализовать процессы в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ);

поддержать иммунную систему и ускорить обмен веществ.

Скрытая угроза для людей с дефицитом железа

Несмотря на очевидную пользу, зеленый чай имеет противопоказания. В его составе присутствуют танины — дубильные вещества, которые способны химически связываться с железом и блокировать его всасывание организмом.

Кендра Хейр предупредила: пациентам с диагностированной железодефицитной анемией или просто низким уровнем железа в крови нужно соблюдать жесткое правило. Чтобы напиток не мешал полноценному усвоению питательных веществ из еды, пить зеленый чай можно строго через час (или более) после приема пищи.