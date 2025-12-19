Утильсбор не вечен: Путин обнадежил автовладельцев

Журналистка в кокошнике рассказала президенту Владимиру Путину, что на протяжении пяти лет копила на иностранных автомобиль, однако после повышения утильсбора пришла в салон и поняла, что ей надо будет копить еще пять-шесть лет.

Путин признал, что повышение сбора было необходимо для обеспечения доходов и технологического развития. Глава государства отметил, что и эта мера не будет вечной и однажды ассортимент автомобильных марок для российских граждан вырастит.

«Было бы странно, если бы я сказал: покупайте иностранную машину», — добавил президент.

Он объяснил, что повышение утилизационного сбора затрагивает граждан с хорошими доходами из крупных городов, это связано с попыткой Минфина получить дополнительный доход «для решения благородной цели» — технологического развития.

Президент отметил, что повышение действительно косвенно поддерживает отечественный автопром.