Утяшева заявила, что за 10 лет ни разу не ругалась с мужем

Как сообщает издание «Утро.ру» , гимнастка решила рассказать о том, как у нее складываются отношения с Павлом Волей.

Этот звездный союз можно назвать одним из крепких в отечественном шоубизе. Данное заявление несложно подтвердить многочисленным признаниями любви, которые Павел Воля адресовал жене прямо со сцены.

Остальные же подробности личной жизни супругов остаются в тени. Но Утяшева решила признаться в странной проблеме, которая у них возникла за годы семейной жизни.

По ее словам, она ни разу не ругалась со своим мужем. Теледива даже подозревает, что может быть психически не здорова. Конечно, Утяшева сказала это не без иронии, но все же факт остается фактом, и именно поэтому гимнастка даже обратилась к психологу.