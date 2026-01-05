Терапевтов переподготовят: в России готовят врачей новой специальности для активного старения

Российское здравоохранение готовится к новому этапу, вводя с 2026 года особую врачебную специальность — доктора по здоровому долголетию. Эта инициатива призвана системно подойти к вопросам качества жизни и активного старения населения. По словам зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Алексея Куринного, практическое воплощение этой идеи ляжет на плечи уже существующих терапевтов, которым, вероятно, предстоит пройти дополнительное обучение для углубления своих компетенций. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что фактически речь идет не о создании принципиально новой профессии с нуля, а о развитии и институционализации уже формирующегося направления. В стране уже работают врачи-гериатры, которые являются теми же терапевтами, прошедшими переподготовку для помощи пожилым пациентам. Новая специальность может стать логичным углублением этой работы, сместив фокус с лечения возрастных болезней на их комплексную профилактику и сохранение функциональной активности человека на протяжении многих лет. Конкретный перечень обязанностей станет ясен позже, с выходом официальных нормативных документов.

По мнению парламентария, внедрение такого подхода способно кардинально изменить систему взаимодействия пациента со здравоохранением. Вместо реагирования на уже возникшие заболевания врач по долголетию будет выстраивать индивидуальный превентивный план, охватывающий образ жизни, питание, физическую активность и раннюю диагностику рисков. Это может снизить нагрузку на стационары и улучшить общие показатели здоровья нации.

Он резюмировал, что итогом должно стать не просто увеличение продолжительности жизни, а повышение ее качества и самостоятельности людей в старшем возрасте. Успех этой реформы будет зависеть от качества переподготовки кадров и интеграции новых принципов в рутинную практику первичного звена, что станет проверкой готовности системы к истинно профилактической модели работы.

