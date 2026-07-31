В Красногорске почтили память героев: 19 семей погибших бойцов получили жетоны «Они сражались за Родину»

Инициаторами встречи выступили компания «Реликвия» и благотворительный фонд «Это Родина моя». Почетные жетоны с надписью «Они сражались за Родину» были вручены 19 семьям, потерявшим своих близких на передовой. Церемония прошла в Иоанно-Златоустовском храме, где настоятель — отец Иоанн Безруков — совершил заупокойную литургию.

Для настоятеля эта тема имеет глубоко личное измерение. В 2023 году на фронте погиб его сын, старший алтарник храма Иван Безруков. Сам священник, пережив невосполнимую утрату, не остался в стороне от чужого горя: регулярно участвует в организации гуманитарной помощи, поддерживает бойцов и их родственников, став для многих духовным ориентиром и примером стойкости.

Как подчеркнула заместитель директора благотворительного фонда «Это Родина моя» Татьяна Хохлова, внимание к семьям погибших — это не просто формальность, а важнейшая часть сохранения исторической памяти и человеческого долга. Она сама знает о боли потерь не понаслышке — ее сын также погиб в зоне проведения СВО. По ее словам, подобные встречи дают возможность родным почувствовать, что их герои не забыты, а память о них живет в сердцах соотечественников.

«Цель — показать близким павших героев, что они не одни, что о них всегда помнят, а подвиг погибших чтут. Мы систематически помогаем фронту: закупаем рации, генераторы, дроны — все, что запрашивают ребята», — отметила Татьяна Хохлова.

Организаторы отметили, что акция станет регулярной, а жетоны «Они сражались за Родину» будут вручаться и другим семьям павших воинов.