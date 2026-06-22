Увидеть «Зеркало» Тарковского можно в реальности: трейл по местам съемок фильма пройдет под Рузой

В субботу, 4 июля, в Рузском округе Московской области состоится необычный легкоатлетический забег — трейл «Зеркало». Организаторы проложили маршрут по местам, связанным со съемками культового фильма Андрея Тарковского. Об этом сообщает сайт администрации муниципалитета. Об этом пишет REGIONS .

Спортсменам предлагают на выбор две дистанции: 10 или 15 километров. Трасса проходит по живописной местности — через леса, реки, ручьи и даже настоящие болота. На пути бегунов встретятся подъемы, песчаные дюны и знаменитое озеро с зеркальным отражением неба. Как рассказала соорганизатор Елена Панфилова, одна из троп славится встречами с лосями, так что фото с диким животным может стать дополнительным бонусом.

Старт и финиш — у деревни Игнатьево под Тучковом. Главная «фишка» марафона — финишная линия, расположенная прямо в поле, с которого начинается фильм «Зеркало». Именно здесь летом 1935 года семья Тарковского жила на хуторе художника Павла Горчакова. Для съемок сцены с домом бригада построила точную копию из бревен соседних сел, а поле засеяли гречихой — по легенде, ранее на этом месте ее не выращивали. Культовый кадр — волны гречишного моря — снимали с вертолета, создавая иллюзию сильного ветра.

Победители забега получат медали с символикой фильма. Регистрация на событие уже открыта. Организаторы приглашают всех желающих, независимо от уровня подготовки, пройти по маршруту Тарковского и увидеть легендарные локации своими глазами. Возрастное ограничение — 16+.

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