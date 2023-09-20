Уволена из Гестапо за жестокость: командование ВСУ отстранило спикера Сил теробороны трансгендера Сару Эштон-Чирилло
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Как приводится в официальном заявлении пресс-службы Сил теробороны Украины, Эштон-Чирило уволена за некие неподобающие высказывания в эфире.
Там также добавили, что в отношении сержанта ВСУ инициировано проведение расследования по фактам провокационных высказываний. Какие именно слова спикера стали неподобающими - в заявлении не приводится.
«Официальный представитель Сил территориальной обороны ВСУ сержант Сара Эштон-Чирилло отстранен от должности и против него начато расследование», -сообщила пресс-служба СТО ВСУ в соцсети X (бывший Twitter).
Напомним, ранее представитель СТО ВСУ Сара Эштон-Чирилло неоднократно высказывала угрозы в адрес представителей российских журналистов, грозя им физической расправой.