Уволят за «ВКонтакте» в обед? Юрист назвала три условия, когда работодатель прав

Уволить подчиненного, который в рабочее время листает ленты соцсетей, можно только при неоднократном нарушении.

При этом запрет на использование служебного интернета в личных целях должен быть прописан в трудовом договоре или внутренних документах компании. Об этом РИА Новости рассказала руководитель кадровой компании из Приморья Ирина Котлярова.

«Использование соцсетей в личных целях в рабочее время влияет на производительность, сокращает фактическое время работы. Если просмотр соцсетей не входит в обязанности, это нарушение трудовой дисциплины», — пояснила эксперт.

По словам Котляровой, чтобы привлечь сотрудника к ответственности, запрет должен быть зафиксирован в договоре, должностной инструкции или локальных актах, с которыми работника знакомят под подпись.

Перед наложением взыскания нужно документально подтвердить нарушение (акт, служебная записка), затем затребовать письменное объяснение. Если сотрудник не даст его за два рабочих дня, составляется акт, уточнила собеседница.

Далее издается приказ о выговоре или замечании.

«При неоднократном нарушении без уважительной причины работодатель имеет право уволить. При этом у сотрудника должно быть неснятое взыскание», — добавила Котлярова.

Ранее юрист рассказал, когда работодатель может удержать деньги из зарплаты.