Узбекские дворники устроили разборки в кремле Нижнего Новгорода, не поделив лопату

Как передает Baza, утро субботы, 30 сентября, чуть не закончилось в центре Нижнего Новгорода массовой бойней. Если бы не вовремя приехавшие правоохранители, могли быть пострадавшие и даже жертвы.

Как приводится в публикации в соцсетях, все началось с того, что двое дворников-мигрантов не поделили лопату. Дальше все пошло по накатанной. Толпа дерущихся увеличивалась с каждой минутой в геометрической прогрессии.

«Рабочие (большинство из них уроженцы Узбекистана) занимались уборкой территории нижегородского кремля, когда вдруг двое из них не смогли поделить между собой лопату. Споры привели к массовой потасовке», - приводится в публикации.

Разнимать дерущуюся толпу пришлось быстро приехавшим к кремлю сотрудникам Росгвардии и МВД, которые быстро и оперативно успокоили толкавшихся мигрантов. По факту произошедшего проводится проверка.