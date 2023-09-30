Узбекские дворники устроили разборки в кремле Нижнего Новгорода, не поделив лопату
Фото: [© РИА Новости / Алексей Сухоруков]
Как передает Baza, утро субботы, 30 сентября, чуть не закончилось в центре Нижнего Новгорода массовой бойней. Если бы не вовремя приехавшие правоохранители, могли быть пострадавшие и даже жертвы.
Как приводится в публикации в соцсетях, все началось с того, что двое дворников-мигрантов не поделили лопату. Дальше все пошло по накатанной. Толпа дерущихся увеличивалась с каждой минутой в геометрической прогрессии.
«Рабочие (большинство из них уроженцы Узбекистана) занимались уборкой территории нижегородского кремля, когда вдруг двое из них не смогли поделить между собой лопату. Споры привели к массовой потасовке», - приводится в публикации.
Разнимать дерущуюся толпу пришлось быстро приехавшим к кремлю сотрудникам Росгвардии и МВД, которые быстро и оперативно успокоили толкавшихся мигрантов. По факту произошедшего проводится проверка.