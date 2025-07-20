Уже 1700 машин: впервые за семь лет с открытия Крымского моста пробка выросла до 22 км

В течение семи лет с момента открытия Крымского моста, его длина стала рекордной — 22 километра. По информации от Mash, со стороны Тамани образовалась огромная пробка из примерно 1700 автомобилей.

По информации, полученной из достоверных источников, время ожидания в пробке составит не менее трех часов. В районе Керчи ситуация остаётся стабильной.

«Прошлогодний рекорд очереди в 17 км побит, но впереди еще половина лета», — приводится в публикации.

В интернете публикуют видео, на которых запечатлен многокилометровый затор, образовавшийся ещё до въезда в Тамань. Судя по кадрам, пробка не имеет ни начала, ни конца.

Согласно информации, опубликованной в Телеграм-канале оперативного штаба Крымского моста, на подъезде к мосту со стороны Тамани скопилось 870 автомобилей. Время ожидания составляет около трех часов.

В то же время на подъезде к мосту со стороны Керчи наблюдается скопление из 305 транспортных средств. Время ожидания составляет примерно один час.

Ранее сообщалось, что в В РСТ призвали автотуристов изучить другие маршруты в Крым из-за коллапса на мосту.