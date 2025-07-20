В РСТ призвали автотуристов изучить другие маршруты в Крым из-за коллапса на мосту

На Крымском мосту, как мы знаем, снова образовалась внушительная автомобильная очередь. И это происходит уже не первую неделю. Тысячи автотуристов стремятся попасть на полуостров, несмотря на трудности, которые возникают на пути к пунктам досмотра.

Российский союз туриндустрии (РСТ) 20 июля сделал официальное заявление, в котором посоветовал путешественникам рассмотреть альтернативные варианты поездок в Крым из-за затора на Крымском мосту. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы организации.

«РСТ рекомендует путешественникам рассмотреть альтернативные способы проезда на полуостров, включая железнодорожное сообщение и сухопутные маршруты», — говорится в сообщении.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что путешественникам и водителям следует заранее подготовиться к возможным проблемам в дороге: взять с собой воду и всё необходимое для более комфортного ожидания в пробке.

Там также напомнили, чтобы добраться до Крыма на автомобиле, существует два маршрута: через Крымский мост и через новые территории. Путь начинается в Ростове-на-Дону, проходит через Мариуполь и Мелитополь и завершается в Джанкое.

В настоящее время на Крымском мосту наблюдается большое скопление транспортных средств. По последним данным, их количество превышает 1000 единиц. Среднее время ожидания в пробке составляет от 2 до 3 часов.