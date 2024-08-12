Уже больше двух тонн помощи для Курской области собрали жители Мытищ
Фото: [Валерия Исаева]
В подмосковных Мытищах открыто три пункта сбора гуманитарной помощи для Курской области. Так, удалось собрать уже более двух тонн помощи. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Отмечается, что «Волонтеры Подмосковья» дежурят в пункте сбора и активно помогают в сортировке и упаковке вещей.
«Такие сложные ситуации затрагивают сердца многих людей, поэтому желающие помочь приходят постоянно и в больших количествах», — рассказывает Анастасия, координатор волонтерской группы.
По словам волонтеров, сейчас наиболее востребованы средства личной гигиены, детское питание, бытовая химия, сухпайки и продукты длительного хранения. Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области в рамках акции «Доброе дело» активисты регионального движения «Волонтёры Подмосковья» организовали во всех городских округах.
«Наши соотечественники оказались в ситуации, в которым им нужна наша помощь и поддержка, и мы не можем оставаться в стороне. Не бывает незначительной помощи, важен любой вклад! Призываю всех присоединиться к акции „Доброе дело“, — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.