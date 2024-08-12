Уже больше двух тонн помощи для Курской области собрали жители Мытищ

«Наши соотечественники оказались в ситуации, в которым им нужна наша помощь и поддержка, и мы не можем оставаться в стороне. Не бывает незначительной помощи, важен любой вклад! Призываю всех присоединиться к акции „Доброе дело“, — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.