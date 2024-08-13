Уже к концу сентября в городе Куровское Орехово-Зуевского округа появится новый сквер

Помимо открытого ранее в этом году парка «Меланж» в Куровском Орехово-Зуевского городского округа также появится новая зона отдыха. На территории, где раньше стояли старые бараки, к концу сентября благоустроят детский сквер. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Строители уже завершили подготовительные работы, выполнен демонтаж, основные силы сосредоточены на разработке под основание площадок и пешеходных дорожек», — отметил глава округа Руслан Заголовацкий.

Сквер будет занимать площадь в пять тысяч квадратных метров. На его территории разместят площадку с арт-объектом и песочницей, воркаут-площадку, столы для игры в теннис, качели с навесом. Для любителей спокойного отдыха организуют отдельную зону. Вся территория будет с зелеными насаждениями.

Все работы будут проведены в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» за счет средств регионального и муниципального бюджетов.