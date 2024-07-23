Уже почти 4 тысячи раз жители Подмосковья воспользовались сервисом «Помощь участникам СВО»

Начиная с марта этого года онлайн-сервисом «Помощь участникам СВО» воспользовались более 3,7 тысячи раз. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Глава ведомства Надежда Куртяник подчеркнула, что «Помощь участникам СВО» является удобным онлайн-навигатором по бесплатной помощи бойцам и их родным. Чтобы получить необходимую информацию, понадобится только компьютер, смартфон или планшет и доступ в интернет.

Отмечается, что на тематической онлайн-странице военнослужащие и их семьи могут узнать о положенных льготах и порядке их оформления, найти адрес реабилитационного центра, посмотреть график заезда, изучить информацию о специалистах, врачах и программах реабилитации в центре «Ясенки».

Примечательно, что за четыре месяца самыми популярными разделами сервиса стали «Психологическая помощь», «Наша команда», «Как получить помощь».