Уже почти миллион раз пассажиры Мострансавто скачали расписание с сайта компании с начала года

Жители и гости Подмосковья скачали расписание движения автобусов с официального сайта предприятия девятьсот шестьдесят четыре тысячи раз. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Напоминаем, что проект компании под названием «Скачай, не срывай» позволяет получить график в том виде, в каком он размещен на остановочных пунктах.

Опция скачивания расписания доступна в разделе «Маршруты и расписания»/ «Расписание». Нужно ввести в поисковую строку номер маршрута, выбрать остановку, нажать на соответствующий значок с изображением. Также можно увидеть маршруты, которые следуют через выбранный остановочный пункт.

Подчеркнем, что также актуальное расписание движения автобусов можно получить в соцсетях.