Уже второй пограничник из Литвы случайно пересек белорусскую границу

Инцидент произошел между пропускными пунктами «Котловка» и «Лаворишкес», где автомобиль пограничной службы Литвы пересек границу Белоруссии и на пять метров углубился в чужую страну. Затем автомобиль развернулся, вновь пересек границу и вернулся к себе.

Белорусская сторона обратилась к Литве и проинформировала об инциденте. При это погранконтроль отметил, что это уже второй случай, когда Литва нарушила границу. По обоим случаям теперь проводят проверку.