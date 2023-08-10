Уже второй пограничник из Литвы случайно пересек белорусскую границу
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Пограничный контроль Белоруссии засек пограничника из Литвы, нарушившего границу. Подробности сообщает ТАСС.
Инцидент произошел между пропускными пунктами «Котловка» и «Лаворишкес», где автомобиль пограничной службы Литвы пересек границу Белоруссии и на пять метров углубился в чужую страну. Затем автомобиль развернулся, вновь пересек границу и вернулся к себе.
Белорусская сторона обратилась к Литве и проинформировала об инциденте. При это погранконтроль отметил, что это уже второй случай, когда Литва нарушила границу. По обоим случаям теперь проводят проверку.