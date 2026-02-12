Ужин + вера в человечество: водители в Мытищах помогли пенсионерке вернуть забытую рыбу

91-летняя жительница подмосковных Мытищ Нина Васильевна Е. в минувшую субботу едва не лишилась не только продуктов, но и веры в транспортную логистику. Выйдя из автобуса № 419 на остановке у улицы Терешковой, она спохватилась: на сиденье осталась сумка. Внутри — не кошелек и не документы, а купленная рыба, ради которой, собственно, и затевалась поездка. Об этом забавном случае взаимовыручки рассказал REGIONS .

Возраст и опыт подсказали: паниковать бесполезно, надо включать административный ресурс. Пенсионерка позвонила в Службу-112, а затем, дождавшись следующего рейса того же маршрута, обратилась к водителю. Дамир Хусаинов выслушал, принял координаты и запустил цепочку добрых дел.

«Я передала водителю Дамиру Хусаинову сообщение о рыбе и просьбу найти, оставила свой телефон», — рассказала Нина Васильевна.

Через двадцать минут телефон зазвонил. На том конце провода — тот самый водитель утреннего автобуса, где осталась поклажа. Сумка нашлась, рыба не пострадала. Сорокин предложил элегантное логистическое решение: в ближайший рейс он передаст находку коллеге, следующему в обратном направлении. В 15:30 автобус из Москвы притормозил на той же остановке, и Нина Васильевна приняла груз.

Женщина не ограничилась устным спасибо. Она написала подробное письмо в адрес руководства АО «Мострансавто», где поблагодарила водителей.

«Они проявили в поиске рыбы удивительные качества: порядочность, доброту и отзывчивость к моей просьбе», — уточнила в письме женщина.

После получения благодарности пенсионерку пригласили в филиал предприятия в Мытищах — МАП № 10 города Королев. Там она смогла лично пожать руки водителям, которые в один субботний день превратили рутинный рейс в спасательную операцию. Рыба была спасена, ужин состоялся, а два водителя автобуса № 419 получили благодарность, которую не выбить на табло, но приятно носить в трудовой книжке.

