В 2024 году в Подольске проведут второй этап благоустройства Дубровицкого леса

Второй этап благоустройства Дубровицкого леса начнется в январе 2024 года. Об этом в своих социальных сетях рассказал и.о. главы городского округа Подольск Григорий Артамонов.

На днях руководитель муниципалитета совместно с председателем Совета депутатов округа Алексеем Никулиным встретился с проектировщиками, подрядчиками и профильными специалистами проекта. Предварительно они в составе рабочей группы осмотрели уже преобразившуюся часть зоны отдыха.

«Здесь построили новые лыжероллерную и лыжную трассы, зону воркаута, комфортные павильоны, где разместились кафе, пункт проката, а также база спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам. Сейчас на свежем воздухе регулярно тренируются порядка 250 ребят», - отметил Артамонов.

В рамках второго этапа благоустройства, по словам Артамонова, планируется провести дорожно-тропиночную сеть с покрытием из гранитного отсева, а также установить освещение, оборудовать прогулочные маршруты в виде экологических троп с деревянными настилами и навигацией. В парке появится новая детская площадка, установят 70 скамеек, высадят деревья и кустарники.

«Главные вопросы, которые поручил проработать перед началом работ: установка дополнительного видеонаблюдения, возможность расширения парковочного пространства, подключение к централизованной системе канализования», - добавил Артамонов.

Добавим, что в общей сложности в рамках второго этапа работы по благоустройству пройдут на площади более 73 Га. Как заключил Артамонов, обновленная зона отдыха станет одним из главных мест притяжения местных жителей.