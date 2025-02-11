В 2025 году в городском округе Клин обновят спортивную площадку и 12 детских игровых

В городском округе Клин утвержден адресный перечень детских игровых площадок, которые подлежат замене в 2025 году.

По программе губернатора Московской области Андрея Воробьева на территории муниципалитета модернизируют две игровые площадки: на улице Мира, 14 и на Бородинском проезде (ориентир — район Гимназии имени Ушинского, где благоустраивают сквер «Молодежный»).

В рамках муниципальной программы в перечень объектов вошли 10 площадок. В Клину площадки расположены по следующим адресам: ул. Калинина, д. 3; ул. Мичурина, д. 10; ул. Чайковского, д. 58. Работы также проведут в деревнях муниципалитета. В частности, в д. Слобода — ул. Центральная, д. 2, 3, 5, 16, 17, в д. Щекино — д. 1а, 2а, 3а, 4, в д. Ногово — д. 10, 11, в д. Елгозино — д. 35, 36, 40, 41.

В поселке Шевляково работы пройдут по адресу: д. 7, 8, 18, 19, 20 (у д. 8). В городе Высоковск на ул. Ленина, д. 24, 26, Первомайский пр. д. 7, 9, 11, ул. Текстильная, д. 6, 8, 10, 12. Также в перечень объектов вошло село Воздвиженское — д. 5, 9, 10, 12 и 13.

В настоящее время администрация муниципалитета и сетевые организации обсуждают вопрос установки игрового оборудования. Следующий этап работ — старт аукционов для поиска подрядчика. Начало работ запланировано на весенне-летний сезон, когда будут зафиксированы плюсовые температуры.

Напомним, в 2024 году в г.о. Клин заменили 11 площадок: 10 детских и одну спортивную.