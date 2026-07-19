В 27 штатах США отозвали салат айсберг из‑за паразита, вызывающего «взрывную диарею»

В США разворачивается массово отзывают салатную продукцию. Компания Taylor Farms, один из крупнейших производителей готовых салатов в Северной Америке, расширила добровольный отзыв партий измельченного салата айсберг и салатных смесей, выращенных в центральной Мексике, пишет Associated Press. Причина — риск заражения паразитом Cyclospora cayetanensis, который вызывает тяжелое кишечное заболевание — циклоспороз, одним из симптомов которого является так называемая «взрывная диарея».

Отзыв затронул 25 видов продукции, продававшихся под восемью различными брендами в 27 штатах США. Решение было принято на фоне растущего числа заболевших.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в штате Мичиган, где, по данным местного Департамента здравоохранения, число заразившихся превысило 2,5 тысячи человек. Ведомство назвало салат-латук вероятным источником вспышки. Случаи заражения, хотя и в меньшем количестве, были зафиксированы и в других регионах страны.

Людям, который купили отозванную продукцию, настоятельно рекомендуют не употреблять ее и вернуть в магазин для получения полного возмещения.

Симптомы циклоспороза включают сильную водянистую диарею, потерю аппетита, спазмы в желудке, тошноту и сильную утомляемость, которые могут длиться от нескольких дней до месяца и более.

Ранее сообщалось, что в США отзывают более 200 тысяч пар сандалий из-за опасности для здоровья.