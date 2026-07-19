Почему в США отзывают более 200 тысяч пар детских сандалий — опасность, о которой вы могли не знать

Американская Комиссия по безопасности потребительских товаров (CPSC) объявила о масштабном отзыве детских сандалий популярного бренда Cat & Jack, сообщает «Аиф». Под отзыв попало более 200 тысяч пар обуви, которая продавалась в сети магазинов Target.

Причиной стала потенциальная опасность для здоровья детей. Декоративные элементы сандалий — плетеные ремешки, золотистые пряжки и пластиковые жемчужины — могут отсоединяться от обуви. Если маленький ребенок проглотит такую деталь, существует риск удушья.

По данным CPSC, производитель уже получил 23 обращения от покупателей, связанных с отрывом декоративных элементов. К счастью, случаев получения травм или иных серьезных последствий зафиксировано не было. Однако компания приняла превентивные меры.

Опасная продукция продавалась в магазинах с января по май 2026 года по цене около $20 за пару. Покупателям настоятельно рекомендуется прекратить использование этой обуви. Вернуть сандалии можно продавцу или отправить напрямую производителю. За возврат полагается полное возмещение стоимости.

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