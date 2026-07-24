В 3,3 раза выше нормы: над Уфой навис смог из опасного яда

Башгидрометцентр обнародовал данные о качестве атмосферного воздуха в столице Башкирии за 22 июля 2026 года. На нескольких наблюдательных постах зафиксирован всплеск концентрации опасных химических веществ, способных нанести вред здоровью жителей, пишет ufatime.

Превышения ПДК и основные очаги загрязнения

Специалисты экомониторинга зарегистрировали выбросы химических соединений в двух районах города.

Самая напряженная ситуация возникла вечером на посту по улице Гафури, 101, где к 19:00 содержание изопропилбензола превысило допустимую норму в 3,3 раза, а уровень ксилолов достиг 1,1 ПДК. Днем ранее опасные вещества фиксировали и на улице Ульяновых, 57: там уровень этилбензола поднимался до 2,9 ПДК, а изопропилбензола — до 1,1 ПДК, при этом превышение по этилбензолу сохранялось и к вечеру на уровне 1,6 ПДК.

Систематические превышения нормативов вызывают серьезное беспокойство у экологов и горожан.

Влияние токсичных веществ на здоровье человека

Выброшенные в атмосферу химикаты относятся к группе опасных промышленных токсинов.

Изопропилбензол угнетает центральную нервную систему, вызывает головную боль, сонливость и считается потенциальным канцерогеном. Этилбензол при длительном воздействии поражает нервную систему, а также негативно влияет на печень и почки. Ксилолы, в свою очередь, раздражают слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, вызывают головокружение и поражают кроветворную систему.

Специалисты продолжают вести регулярный мониторинг экологической обстановки в Уфе.