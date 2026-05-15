В 3,76 раза выше риск: ученые связали ультраобработанную еду с астмой у детей

В работе использовались данные 691 ребенка, включенных в проект SENDO в возрасте четырех-пяти лет. На момент старта ни у кого из участников не было диагностировано аллергических заболеваний или астмы. Потребление ультраобработанной пищи замеряли дважды — на исходном уровне и через три года, а информацию об астме и аллергии обновляли ежегодно. Средний период наблюдения составил 3,4 года.

Детей разделили на три группы в зависимости от уровня потребления ультраобработанной еды. После полной статистической корректировки выяснилось, что у участников из двух верхних терцилей риск развития астмы оказался в 3,76 раза выше по сравнению с теми, кто ел меньше всего такой пищи. При этом значимого повышения риска аллергических заболеваний зафиксировано не было.