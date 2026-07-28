«Вижу ее во снах»: Бондарчук обратилась к покойной народной артистке Макаровой

Инне Макаровой 28 июля исполнилось бы 100 лет. Легендарная актриса, снимавшаяся у Хейфица и блиставшая в «Молодой гвардии», ушла в 93 года, но ее память продолжают хранить родные и коллеги. Корреспондент gazetametro.ru побывал на Троекуровском кладбище вместе с дочерью артистки Натальей Бондарчук, которая привезла цветы из сибирской Тайги — родины матери — и рассказала о снах, где Макарова парит над сценой.

В день столетнего юбилея Инны Макаровой на Троекуровском кладбище собрались ее близкие. Наталья Бондарчук приехала прямо из Сибири, где родилась актриса (город Тайга, ныне Кемеровская область), и передала ей цветы от земляков. В Тайге уже прошел большой концерт с показом фильма «Дорогой мой человек» — одной из ярчайших работ Макаровой.

«Мамочка, дорогая моя, спасибо тебе. Сегодня не день памяти, а день твоего рождения. Душа твоя бессмертна. И мы все тебя очень любим!» — обратилась Наталья Бондарчук к артистке, изображенной на памятнике в образе Любови Шевцовой из фильма «Молодая гвардия».

Юбилейные события продолжатся в августе в Касимове Рязанской области, где откроют мемориальный кабинет с личными вещами актрисы и проведут концерт с участием учеников и коллег. Наталья Сергеевна призналась, что мама иногда приходит к ней во сне — парящей над сценой, хотя та никогда не играла в театре. Актриса и режиссер не исключила, что когда-нибудь расскажет об этих видениях с помощью компьютерных технологий в одном из своих фильмов.

За поминальным столом собралась большая семья: все дети и внуки, вся династия Бурляевых. Сын Иван пошел по стопам актера и композитора, дочь Мария служит в Театре имени Маяковского. Бондарчук с теплотой отметила: главное счастье — что мама «продолжилась» в детях, внуках и, надеется, в правнуках.

На Троекуровском кладбище соседями Макаровой по месту успокоения стали певица Тамара Миансарова и дрессировщик Михаил Багдасаров — еще два имени, вписавших себя в историю отечественной культуры.