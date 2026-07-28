Черника против старения и болезней сердца: диетолог перечислил полезные свойства ягоды

Врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков в беседе с aif.ru перечислил полезные свойства черники и рассказал, какие вещества делают эту ягоду ценной для здоровья.

По словам специалиста, черника богата антиоксидантами, которые обладают противовоспалительным эффектом, замедляют процессы старения, снижают свободнорадикальное окисление клеток и поддерживают состояние сосудов. Регулярное включение ягоды в рацион, как отметил Поляков, служит хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, черника содержит значительное количество витамина C, который укрепляет сосудистую стенку и поддерживает иммунную систему. В ее составе также присутствуют витамины K и A, важные для многих функций организма.

Поляков подчеркнул, что наибольшую пользу приносит употребление свежей черники в сезон, однако и замороженная ягода сохраняет большую часть активных веществ. Он посоветовал есть чернику без добавления сахара, чтобы не нивелировать ее полезные свойства, и комбинировать с кисломолочными продуктами для лучшего усвоения. Врач предупредил, что при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта следует соблюдать умеренность, но в целом черника — безопасный и полезный продукт для большинства людей.

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