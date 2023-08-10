В Абхазии по дороге на озеро погибла российская туристка

64-летняя жительница Санкт-Петербурга стала жертвой ДТП, которое произошло на территории Рицинского национального парка, на маршруте к живописному озеру Рица. Об этом сообщает РИА Новости.

Ужасную аварию заметили проезжавшие мимо очевидцы, которые успели снять на видео перевернутый и дымящийся автомобиль марки УАЗ на одной из горных серпантинных дорог. Трагедия произошла в районе, который привлекает туристов своей природной красотой и панорамными видами.

На данный момент подробности этой страшной аварии остаются неясными, и следователи продолжают работу на месте происшествия.