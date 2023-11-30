В администрации Подольска обсудили вопросы отопления

Специалисты и сотрудники ресурсоснабжающих компаний устраняют проблемы, которые связаны со сбоями в отоплении. На встрече присутствовал и замглавы администрации Подольска Роман Рязанцев, с которым присутствующие обсудили адреса с проблемой теплоснабжения.

Пристальное внимание было уделено срокам ликвидации нарушений и тому, чтобы жители о них узнавали вовремя.

Во время заседания специалисты уверили, что проверка и координация работ бригад проводится регулярно, а обращения жителей принимаются к сведению и выполняются.

Обработка информации по домам и микрорайонам производится на базе Центра управления регионом. Работники УК приезжают на объекты, составляют акты, меряют температуру и производят регулировку параметров центрального теплоснабжения в некоторых домах.

Вопросы, касаемые отопления, можно задать по номерам: 8 (496) 754-75-36, 8 (496) 750-00-50, 8 (496) 755-57-98.