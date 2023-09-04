В аэропортах Москвы задержали более 20 рейсов, еще 8 отменены

Службы столичных аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово задерживают на вылет и прилет более 20 рейсов, следует из данных интернет-сервиса «Яндекс. Расписания».

Кроме того, как видно на онлайн-табло, еще восемь рейсов и вовсе отменены. Данные актуальны на 2.22 мск понедельника, 4 сентября.

В частности, восемь рейсов задерживаются в Шереметьево. Во Внуково не взлетели четыре рейса и такое же количество отменено.

В Домодедово четыре рейса отменили и еще 11 задержаны на неопределенное время. Причины происходящего пока не известны.