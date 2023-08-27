В аэропортах Москвы задержаны десятки рейсов из-за густого тумана

Не менее 23 авиарейсов задержаны в Москве в ночь на воскресенье, 27 августа. Причиной тому стал накрывший столичный регион сильный туман.

Как следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание", 6 рейсов задержаны, 1 отменен в аэропорту Домодедово, в Шереметьево — 5 рейсов задержаны и 11 во Внуково.

Ранее в МЧС предупредили о сильном тумане, который накроет Москву и Московскую область в ночь на субботу, 27 августа.