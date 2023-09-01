В аэропортах Москвы задерживают десятки рейсов, причины пока не известны

Как следует из данных интернет-табло, количество задержанных на вылет во Внуково, Домодедово и Шереметьево рейсов к настоящему времени достигло 25. Почти 20 из них отменены.

Точние причины происходящего не известны. Какой-либо официальной информации от авиационных и экстренных служб московского региона пока не поступало.