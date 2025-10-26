Анна Уколова устроила дебош в московском аэропорту в состоянии алкогольного опьянения

Известная российская актриса Анна Уколова стала героиней громкого инцидента в аэропорту Шереметьево. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash, 47-летняя звезда, прибывшая рейсом из Калининграда, устроила дебош в терминале.

Как сообщают очевидцы, артистка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ее путь от самолета сопровождался падениями, в результате одного из которых Уколова получила травму руки. Сопровождавшие ее попутчицы были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

Поведение актрисы шокировало присутствующих: она вела себя неадекватно, кричала и использовала ненормативную лексику, нарушая общественный порядок. В настоящее время официальных комментариев от представителей артистки или администрации аэропорта не поступало.

