В аэропорту Шереметьево ввели особое распоряжение после крушения частного самолета с Пригожиным
Фото: [© РИА Новости / Владимир Астапкович]
Как передает SHOT, сотрудников авиационной службы безопасности Шереметьево экстренно вызвали на дежурство.
При этом, как приводится в публикации, причины принятия данного решения не приводятся. Однако сделано это было аккурат после крушения борта с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным под Тверью.
К слову, именно из Шереметьево вылетел сегодня в свой последний рейс бизнес-джет с Пригожиным на борту.
«В аэропорту Шереметьево введено особое распоряжение – отвечающих за безопасность сотрудников вызвали с выходных на дежурство», - сообщается в соцсетях.
Напомним, вечером в среду, 23 августа, под Тверью у деревни Куженкино разбился частный самолет. На борту находились 10 пассажиров, включая членов экипажа. Согласно предоставленным ранее Росавиацией спискам, в числе летевших был и сам бизнесмен Евгений Пригожин.