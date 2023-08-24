В аэропорту Шереметьево ввели особое распоряжение после крушения частного самолета с Пригожиным

При этом, как приводится в публикации, причины принятия данного решения не приводятся. Однако сделано это было аккурат после крушения борта с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным под Тверью.

К слову, именно из Шереметьево вылетел сегодня в свой последний рейс бизнес-джет с Пригожиным на борту.

«В аэропорту Шереметьево введено особое распоряжение – отвечающих за безопасность сотрудников вызвали с выходных на дежурство», - сообщается в соцсетях.

Напомним, вечером в среду, 23 августа, под Тверью у деревни Куженкино разбился частный самолет. На борту находились 10 пассажиров, включая членов экипажа. Согласно предоставленным ранее Росавиацией спискам, в числе летевших был и сам бизнесмен Евгений Пригожин.