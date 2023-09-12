В аэропорту Тюмени пьяный пассажир устроил дебош и был вынесен вперед ногами из самолета

Инцидент произошел в тюменском аэропорту. На борт самолета, который должен был вылетать в москву, поднялся подвыпивший мужчина и стал вести себя развязанно, передает издание «Ямал 1» в соцсетях.

Как приводится в публикации, выпитого в аэропорту ему показалось мало и он стал распивать алкоголь сидя в кресле. На предупреждение бортпроводников он ответил нецензурной бранью и стал распускать руки. На борт срочно были вызваны полицейские, чтобы привести мужчину в чувства и усмирить его пыл.

«Мужчина поднялся на борт самолета, который должен был отправиться в Москву, и начал распивать спиртные напитки. В ситуацию пришлось вмешаться полицейским, поскольку нарушитель порядка начал мешать соседям и не мог самостоятельно передвигаться», — пишут журналисты.

В итоге рейс Тюмень — Москва из-за дебошира был задержан. Прибывшему на месо полицейскому наряду пришлось снять дебошира с рейса и тащить выпивоху на руках, так как он не смог самостоятельно встать с кресла. Сейчас решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.