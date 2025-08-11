В Африке пассажиры устроили бойкот голому пилоту EasyJet

По информации, опубликованной изданием The Sun, инцидент с пилотом EasyJet, появившимся в обнаженном виде на вечеринке, вызвал возмущение среди пассажиров и привел к их отказу лететь с ним.

Как стало известно, 4 августа пилот совершил рейс из Великобритании в Кабо-Верде, после чего разместился в роскошном отеле Melia Dunas Beach Resort and Spa вместе с другими отдыхающими и присоединился к ночным развлечениям.

Сообщается, что в состоянии алкогольного опьянения, около 2:30 ночи 5 августа, пилот появился перед отдыхающими без одежды и в таком виде посетил закрытый бар, спортивный зал и спа-салон.

6 августа ему предстояло выполнить рейс с западноафриканского острова в лондонский аэропорт Гатвик, однако пассажиры, узнавшие его, выразили протест и отказались подниматься на борт самолета под его управлением.

После многочисленных жалоб авиакомпании пришлось оперативно искать замену пилоту. На время проведения внутреннего расследования пилот отстранен от исполнения служебных обязанностей.

