Российский пилот погиб от сердечного приступа в небе над вулканом Крашенникова

На Камчатке во время экскурсионного полета на вертолете Robinson R44 скончался 59-летний пилот и владелец воздушного судна Игорь Кон. Об этом стало известно телеграм-каналу SHOT.

По информации источника, предприниматель умер от сердечного приступа прямо во время управления вертолетом, но перед смертью сумел посадить воздушное судно на склон вулкана Крашенникова, спасая четырех туристов на борту.

Кон, житель поселка Зеленый, был опытным летчиком и регулярно проводил экскурсии для туристов. Стоимость одного такого полета составляла около 500 тыс. руб.

По словам знакомых бизнесмена, он не жаловался на здоровье и проходил регулярные медицинские обследования. Помимо авиационной деятельности, Кон занимался индивидуальным предпринимательством в сфере рыболовства.

В день трагедии на борту находились четыре туриста. По предварительной информации, пилот почувствовал себя плохо во время полета, но нашел в себе силы посадить вертолет на безопасную площадку, после чего скончался. Спасательные службы оперативно добрались до места посадки, эвакуировали тело пилота и всех пассажиров.

