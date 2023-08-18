В агитационный период кандидаты подробно расскажут о своих планах по развитию Подмосковья

Кандидаты в губернаторы Московской области начали знакомить жителей со своими предвыборными программами. Работа идет активно, поэтому у избирателей будет возможность подробно изучить все предложения. Об этом заявил председатель комиссии по делам молодежи, спорту, патриотическому воспитанию и добровольчеству (волонтерству) Общественной палаты Московской области, куратор патриотического проекта «Передвижники» Дмитрий Шалыгин.

«Как человек, который пойдет голосовать, я уже замечаю на улицах подмосковных городов агитацию всех наших кандидатов. Но активная фаза только началась, поэтому работа будет продолжаться», – отметил Шалыгин.

Он добавил, что агитация заметна и в интернете. Например, в социальных сетях появились видеоролики и другой контент для знакомства с предвыборными программами.

«Избиратели уже получают информацию, и с каждым днем ее будет все больше. Поэтому разобраться в программах будет нетрудно», – подчеркнул представитель ОПМО.

Напомним, в этом году избиратели Подмосковья впервые могут воспользоваться дистанционным электронным голосованием, для этого нужно до 4 сентября подать заявку на региональном портале госуслуг. Регистрация еще не является голосованием, сделать выбор с помощью ДЭГ можно будет онлайн в те же дни, когда будут работать участки, – 8, 9 и 10 сентября. Если планы изменятся, до 4 сентября включительно заявление на ДЭГ можно отозвать. Такой формат уже выбрали более 300 тыс. жителей, по данным Мособлизбиркома.