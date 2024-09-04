В АиФ провели «Час памяти», посвященный 20-летию трагедии в Беслане

Российские масс-медиа почтили память жертв теракта в Беслане. В важную дату сайт aif.ru провел в своем пресс-центре мультиформатный проект «Воины против демонов». Он в очередной раз напоминает о мужестве спецназовцев, погибших, освещает тему борьбы с терроризмом. Героями этого проекта стали и дети Беслана, побывавшие в заложниках и переживших самое страшное время.

Спецкор Владимир Сварцевич из АиФ был одним из первых, кто вошел в школу во время штурма. Тогда первый этаж удалось зачистить спецназу, но на втором велись шумные бои. Редакции приходили тысячи писем, причем не только с соболезнованиями, но и деньгами для помощи пострадавшим и семьям погибших. Все шло в фонд «АиФ. Доброе сердце», открытый как раз с момента теракта.

На протяжении 20 лет редакция возвращалась к трагедии в Беслане, напоминая поколениям о страшном событии. Новый проект АиФ «Воины против демонов» поддержал Президентский фонд культурных инициатив. Подробно тему раскрыли на «Часе памяти». Выступил генеральный директор ИД «Аргументы и факты» Руслан Новиков и руководитель проекта Марина Набатникова. Там же состоялся показ документального фильма, беседа с ветеранами СВО, спецназовцами и студентами.

«Мы создаем этот проект именно для того, чтобы рассказать им то, что происходило. Фильм, созданный на архивных материалах "АиФ", подготовили именно к этой скорбной дате и показываем его студентам. И я хочу сказать, что именно после того теракта был создан наш благотворительный фонд "АиФ. Доброе сердце", который существует 19 лет. Сегодня его деятельность расширилась — это и помощь беженцам, и поддержка СВО. Но начиналось все с помощи детям Беслана», — сказал Руслан Новиков.

Напомним, трагедия в Беслане (Северная Осетия) случилась 3 сентября. Террористы устроили захват заложников прямо в школе. В здании велось активное сопротивление, захваченные находились в нечеловеческих условиях. Погибли 334 заложника, в том числе 186 детей.