В Альянсе турагентств заявили, что информация о значительном подорожании новогодних туров по России является фейком

По словам вице-президента Альянса туристических агентств РФ Алексана Мкртчяна, информация о росте стоимости новогодних туров по России более чем на 250% является абсолютным фейком. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» .

Он добавил, что совершенно непонятно, с какой целью распространяется этот фейк.

По мнению турэксперта, не исключено, что будет незначительное повышение стоимости туров, которое связано с расходами на обслуживание отелей. Так, отдых на курортах Красной Поляны в Сочи подорожает на 15-20% к зимнему сезону.

Он пояснил, что такое подорожание связано с ростом зарплат сотрудников отелей, налогов, а также ростом расходов за отопление, водоснабжение, канализацию и электричество.

Ранее турэксперт Дмитрий Даниленко перечислил популярные туристические направления в бархатный сезон.