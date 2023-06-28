В Америке узнали, что мешает наступлению ВСУ

Оказалось, что хаос в ряды украинских военных вносит машина минирования «Земледелие» под управлением русских саперов. Обозреватель предполагает, что именно эта машина сыграла роль при бронетанковой атаке бригады ВСУ в начале июня. Той самой атаке, после которой украинцы бросили таки Leopard 2 и машины Bradley.

Роблин отмечает, что минные поля остаются серьезной проблемой для украинской армии, так как Leopard 2 легко может быть обездвижен обычной миной, пущенной системой «Земледелие». Мины, если не уничтожают технику и войска, то существенно снижают мобильность и мешают активно действовать.