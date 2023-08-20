В Анапе хулиган переложил камни в названии села Сукко

Как пишет RT , неизвестный на данный момент хулиган решил, что будет забавно взять и переложить камни, которые представляли собой выложенное название села Сукко.

Согласно информации, которой поделилось Министерство внутренних дел по городу Анапа, неизвестный поменял местами камни, которые теперь образовали ругательство вместо названия местного села, расположенного на возвышенности.

В сообщении говорится о том, что по факту совершения данного хулиганства неустановленным лицом «полицией города-курорта Анапа проводится проверка». По ее итогам обещают принять процессуальное решение.

Однако пользователи сети отнеслись с юмором к этому поступку. Некоторые утверждают, что подобное уже происходило ранее.