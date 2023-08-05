В Анапе пострадали шесть человек из-за ДТП, включая детей

Как сообщает RT , на данный момент проводится проверка по факту случившегося транспортного происшествия.

Согласно полученной информации, водитель автомобиля марки Chevrolet, при попытке объехать препятствие, выехал на встречную полосу, из-за чего произошло столкновение с Audi. Данные предоставило ГУ МВД России по Краснодарскому краю, опубликовав их в социальных сетях.

Всех пострадавших, включая двух маленьких детей, доставили в центральную районную больницу Анапы. У них зафиксированы травмы различной степени тяжести.

Такие нарушения правил дорожного движения могут иметь серьезные последствия и подвергать опасности не только виновника аварии, но и всех участников дорожного движения. А подобные происшествия в очередной раз напоминают о важности соблюдения ПДД и внимательности на дорогах.