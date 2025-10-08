В Анапе спасли 92-летнего мужчину, заблудившегося в лесу

В окрестностях Анапы был найден 92-летний мужчина, проведший в лесу три дня, пытаясь найти выход. Информацию об этом предоставили в городском отделе МВД.

Обеспокоенные родственники обратились в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении пожилого человека, что послужило началом масштабных поисковых работ в данном районе.

Как говорится в сообщении, в поисковой операции принимали участие не только сотрудники полиции, но и добровольцы, члены различных общественных объединений и просто неравнодушные жители.

Спустя некоторое время заблудившийся пенсионер был обнаружен в лесной зоне вблизи хутора Куматырь. Выяснилось, что он провел в лесу трое суток без еды и каких-либо запасов. По словам самого спасенного, все это время он оставался голодным.

После обнаружения мужчине была оказана первая помощь, и его передали медицинским работникам для проведения полного обследования. В настоящий момент его состояние оценивается как стабильное, и его жизни ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что более 1 тыс. человек терялись в лесах Подмосковья в 2025 году.