В Подмосковье зафиксировали почти 1 тыс. случаев пропажи людей в лесу

В 2025 году сотрудники региональной диспетчерской службы комитета лесного хозяйства Московской области зафиксировали 919 случаев, когда жители терялись в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

В общей сложности за этот период на территории государственного лесного фонда региона заблудились более 1,2 тыс. человек. Чаще всего для того, чтобы выбраться из леса, им требовалась помощь лесничих и поисково-спасательных отрядов. При этом в 190 случаях заблудившиеся справились самостоятельно.

