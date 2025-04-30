В АО «МСЗ» завершен первый этап вывода из эксплуатации здания цеха по изготовлению топливных таблеток

Территорию бывшего производства приведут в состояние «зеленой лужайки» к 2028 году.

На Машиностроительном заводе в г. Электросталь (АО «МСЗ»; предприятие Топливного дивизиона «Росатома») завершился первый этап вывода из эксплуатации корпуса бывшего цеха по изготовлению топливных таблеток.



Проект реализуется в рамках Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 годы и на период до 2030 года» (ФЦП ЯРБ — 2). Исполнителем по госконтракту выступает Сибирский химический комбинат (АО «СХК», предприятие Топливного дивизиона в г. Северск Томской обл.).



Корпус был введен во время первого атомного проекта и предназначался для переработки урановой руды и радия. После реконструкции в 60-х и до 2014 года в здании изготавливали порошки диоксида урана, в том числе путем переработки различного вида оборотов ядерного топливного цикла низкого обогащения с получением порошков оксидов урана.



В ходе исполнения проекта демонтировано 150 тонн технологического оборудования и оборудования инженерных систем. Образующиеся металлические отходы направляются в специализированную организацию, а после переработки очищенный металл будет использован вторично в хозяйственной деятельности.



Место под бывшим корпусом будет благоустроено, восстановлено дорожное покрытие и разбит газон. Приведение территории в состоянии «зеленой лужайки» планируется к 2028 году.





Токен креатива (erid)

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