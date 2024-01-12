В Астане убрали памятник Назарбаеву с территории Национального университета обороны

В Астане демонтировали памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, который находился на территории Национального университета обороны, сообщили в Минобороны республики.

Ранее из названия университета убрали приставку «Елбасы» («лидер нации»), которую носил Назарбаев, поэтому и для памятника решили подыскать другое место, пояснили в ведомстве.

В настоящее время монумент находится в одном из помещений Министерства обороны. Впоследствии его планируют установить в здании военно-исторического музея.

Нурсултан Назарбаев руководил Казахстаном с 1991 по 2019 год. При жизни ему было установлено несколько памятник. Первый монумент появился еще в 2011 году в Алма-Ате в парке, который носит имя первого президента страны. Есть у Назарбаева и заграничный памятник — в Анкаре.